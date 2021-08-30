وكالة الطاقة الذرية: كوريا الشمالية تستأنف نشاطها النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سنوي أن كوريا الشمالية استأنفت فيما يبدو تشغيل مفاعل نووي يُعتقد على نطاق واسع أنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.



ولم تتمكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة من دخول كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونغ يانغ مفتشيها العام 2009. ثم مضت كوريا الشمالية قدما في برنامجها للأسلحة النووية قبل أن تستأنف سريعا اختباراتها النووية، والتي كان آخرها العام 2017.

وتراقب وكالة الطاقة الذرية كوريا الشمالية عن بعد في الوقت الحالي، عبر صور الأقمار الصناعية في الأغلب.

وجاء في تقرير الوكالة أن المفاعل النووي، الذي تبلغ طاقته خمسة ميغاوات في يونغبيون؛ المجمع النووي الذي يقع في قلب برنامج كوريا الشمالية النووي، "لم تكن هناك مؤشرات على تشغيل المفاعل منذ مطلع ديسمبر 2018 إلى بداية يوليو 2021".

وأضاف "غير إنه منذ مطلع يوليو 2021، ظهرت مؤشرات متسقة مع تشغيل المفاعل، ومنها تصريف مياه التبريد".

وتصدر وكالة الطاقة الذرية تقريرها السنوي قبل اجتماع لدولها الأعضاء وتنشره على موقعها الإلكتروني من دون إعلان. والتقرير مؤرخ يوم الجمعة.

وكانت الوكالة قالت في يونيو إن هناك دلائل في يونغبيون على نشاط محتمل لإعادة المعالجة لفصل البلوتونيوم عن وقود المفاعلات المستنفد الذي قد يُستخدم في صنع أسلحة نووية.