ماكرون يؤكد أن العراق طلب بقاء قواتنا في ظل التهديدات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن العراق طالب ببقاء القوات الفرنسية ما دامت الجماعات المسلحة موجودة وتشكل تهديدا.



ووصل ماكرون ليلة الجمعة على رأس وفد رفيع إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون.

وعن الوضع في أفغانستان، قال الرئيس الفرنسي من أربيل في كردستان العراق: "لدينا عمليات ننفذها هي عمليات الإجلاء، ومن يسيطرون على كابول وعلى الأراضي (الأفغانية) هم طالبان، إذن في شكل عملاني، (...) علينا أن نجري مباحثات"، لكن "ذلك لا يعني اعترافا لأننا طرحنا شروطا".

وأكد ماكرون أن إقامة حوار مع طالبان لا يعني اعترافا لاحقا بحكومتهم، طارحا شروطا عدة بينها "احترام حقوق الإنسان" و"كرامة النساء الأفغانيات".