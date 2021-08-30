وكالة : سماع أصوات صواريخ تحلق في سماء كابول وأهدافها غير معروفة بعد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين، عن سماع أصوات صواريخ تدوي في سماء كابول إلا أن "أهدافها غير معروفة بعد".



فيما نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي أنه تم إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ على مطار كابول قبل أن تعترضها منظومة أمريكية مضادة للصواريخ.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التقارير الأولية لم تشر إلى سقوط ضحايا أمريكيين.

فيما كشفت وسائل إعلام محلية أن الصواريخ التي استهدفت مطار كابول أُطلقت من سيارة في منطقة خير خانه شمال غرب العاصمة الأفغانية.

وشوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة حيث يقع مطار حامد كرزاي الدولي.

كذلك، أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق منها على الفور سيارة تحترق، من دون أن ترد تفاصيل إضافية على الفور.

يأتي ذلك غداة ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، استهدفت سيارة ملغومة بداخلها انتحاري كان في طريقه لتنفيذ هجوم على المطار.

الضربة جاءت بعد هجوم مزدوج لتنظيم داعش الإرهابي، الخميس، عند مطار كابول أدى لمقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان الذين كانوا يحاولون الفرار من البلاد.

وشنّت الولايات المتحدة الأحد ضربة في كابول استهدفت آليّة مفخّخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار العاصمة الأفغانيّة مصدره تنظيم داعش-ولاية خراسان.

وأوضح المتحدّث باسم القيادة المركزيّة الأميركيّة، بيل أوربان، أنّ "الضربة الأمريكيّة الدفاعيّة" التي شُنّت الأحد بطائرة بلا طيّار من خارج أفغانستان، استهدفت "آليّة في كابول للقضاء على تهديد وشيك لتنظيم داعش ضدّ مطار (حامد كرزاي) الدولي".

وأضاف "نحن واثقون من أنّنا أصبنا الهدف"، لافتاً إلى أنّ "انفجارات قويّة ثانويّة مصدرها الآليّة أظهرت وجود كمّية كبيرة من المتفجّرات" بداخلها.

وتُجري الولايات المتحدة تحقيقاً في ما إذا كان مدنيّون قُتِلوا بالغارة الجوّية في كابول، وفق ما أكّد أوربان الأحد في بيان.