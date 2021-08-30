شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات برلمانية بعد تفقد تنفيذ "حياة كريمة" وبشائر الخير بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات الهامة وضعتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان فى تقريرها بشأن زيارتها البرلمانية لمحافظة الإسكندرية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى والتى تفقدت خلالها تنفيذ مشروع "حياة كريمة" ببرج العرب والمشروع القومى "بشائر الخير" بالمحافظة.

وجاء فيه على لسان رئيسها، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، هى مبادرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وتٌطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حيث الحق فى الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن ما تتميز له من تنوع ومراعاة البعد الاجتماعى لأهلنا فى الريف المصرى من تطوير شامل للبنية التحتية من رصف طرق ومياه وصرف صحى وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن فى الخدمات والبنية التحتية.

وقال رضوان، إن بشائر الخير دليل كبير على اهتمام الدولة بحقوق المواطنين فى الحصول على حياة كريمة، مؤكدا أن هذه المشاريع طاقة أمل جديدة تفتح للمواطنين.

وفى هذا الصدد نستعرض أبرز التوصيات البرلمانية فى ضوء زيارتها لمحافظة الإسكندرية:

1- تسليط الضوء الإعلامى على ما تم فى هذه المشروعات القومية من إنجازات على أرض الواقع، لتوضيح ما كان عليه الوضع قبل التطوير وبعده، وما طرأ من تغيير للظروف الاجتماعية للمستفيدين من هذه المشاريع مثل بشاير الخير وحياة كريمة.

2- زيادة خطوط المواصلات العامة الداخلية من وإلى مشاريع بشاير الخير.

3- العمل على خلق حالة من التكامل بإنشاء مصانع أو منافذ بيع بجوار مشاريع بشاير الخير وحياة كريمة لخلق فرص عمل لسكان هذه المناطق.

4- إضافة مدارس للتعليم الفنى لمجمع المدارس الموجود بمشروع بشاير الخير.

5- خلق فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للأهالى فى المناطق الاستثمارية الجديدة الملحقة بمشروع بشاير الخير.

6- العمل بشكل متوازى لرفع المستوى الثقافى والمادى لأهالى المدينة حتى نستثمر لبناء مجتمع جديد للأجيال القادمة من خلال إنشاء مجمعات ثقافية متكاملة تضم قصور ثقافة ومكتبات ومراكز لتعليم الحاسب الآلى.

7- ضرورة الاهتمام باستمرار الصيانة لمشروعات بشاير الخير للحفاظ على حالة هذه المشروعات كما تم إنشائها.

8- الاهتمام بتوعية المواطنين بأهمية ما تقوم به الدولة تجاههم وتجاه تطوير العشوائيات، وتأهيلهم نفسيا للانتقال إلى المجتمع العمرانى الجديد.

9- وحدات صحية ومستشفيات تضم كافة التخصصات الطبية لخدمة أهالى مناطق بشاير الخير.

10- وزارة التضامن الاجتماعى بإنشاء وحدة شئون اجتماعية يكون مقرها المجتمع العمرانى الجديد أسوة بالموجودة بالمحليات، على أن يكون بها مكتب لاستقبال الشكاوى وعمل بحث حالة بالتعاون مع ديوان المحافظة وذلك لبحث حالات الأسر المتعددة التى كانت تقطن فى وحدة سكنية واحدة وفقا لآليات البحث المستخدمة.

يُشار إلى أن الوفد البرلمانى، الذى ترأسه النائب طارق رضوان رئيس اللجنة ضم كل من وكيلى اللجنة النائب ايمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة نانسى نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد والنائب آيات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهوارى والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس.