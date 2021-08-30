إطلاق صواريخ على مطار كابول مع اقتراب انتهاء عملية الإجلاء

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف مسؤول أميركي، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق عدة صواريخ على مطار كابول وأنه تم اعتراضها بواسطة منظومة مضادة للصواريخ.

وقال مسؤول أميركي لرويترز إنه تم "إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ على مطار كابول قبل أن تعترضها منظومة أميركية مضادة للصواريخ".

وأكد المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا أميركيين".

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعد وقت قصير على تقارير صحفية، صباح الاثنين، بسماع أصوات عدة صواريخ حلقت في سماء العاصمة الأفغانية كابول.

ولم يتضح على الفور مكان سقوط الصواريخ التي جاء إطلاقها غداة استهداف الولايات المتحدة آلية مفخخة بطائرة مسيرة في كابول، كما لم تعرف أهدافها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن صحفيين تابعين لها قولهم إنهم سمعوا أصوات عدة صواريخ تحلق فوق كابول صباح الاثنين.

وسمع سكان صوت رد منظومة الدفاع الصاروخي في المطار، وأشاروا كذلك إلى سقوط شظايا في أحد الشوارع، ما يشير إلى أنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل، كما شوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة قرب مطار كابول.

وجاء إطلاق هذه الصواريخ في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لسحب آخر قواتها من أفغانستان، غداً الثلاثاء.