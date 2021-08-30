بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في لويزيانا بعد الإعصار "إيدا"

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن عن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار إيدا وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

وقال البيت الأبيض "المساعدات يمكن أن تشمل منحاً للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضاً منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة".

واجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا قادماً من خليج المكسيك يوم الأحد فقطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.