علي باباجان يهاجم مجدداً الرئيس التركي.. ويكشف فشل سياساته

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض وزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منتقدًا تباهي الأخير على الدوام بفترة الإنجازات التي حققتها تركيا عندما كان باباجان وزيرًا للاقتصاد، وقال باباجان: توقف عن التباهي بإنجازات فترتي بالسلطة.



وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يا سيد أردوغان.. لنتفق في هذا الموضوع.. توقف عن التباهي بالإنجازات التي حققتُها أنا وأصدقائي عندما كنا بالسلطة».

وتنتقد المعارضة التركية سياسات أردوغان بسبب الاوضاع الصعبة التي تمر بها تركيا والظروف الاقتصادية الحادة.