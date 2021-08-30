شكرا لقرائتكم خبر عن برياح سرعتها 240 كم.. إعصار «إيدا» يصل إلى لويزيانا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المركز الوطني للأعاصير في مدينة ميامي الأمريكية، إن الإعصار "أيدا" وصل إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية، كعاصفة قوية من الدرجة الرابعة يوم الأحد، وقد صاحبته رياح بلغت سرعتها القصوى نحو 240 كيلومترا في الساعة لدى وصوله الساحل قادما من خليج المكسيك.

وحذر المركز في حوالي الساعة الثامنة مساء الأحد بالتوقيت المحلي(0100 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين)، من أن "العواصف الكارثية المتصاعدة والرياح الشديدة والفيضانات السريعة مستمرة في أجزاء من جنوب شرقي لويزيانا".

وفي الوقت ذاته، انقطع التيار الكهربائي على مدينة نيو أورلينز، حسبما ذكرت حملة التأهب للطوارئ في المدينة (نولا ريدي) نقلاً عن شركة كهرباء إنترجي المحلية، بينما كتبت نولا ريدي على موقع تويتر: "الطاقة الكهربائية الوحيدة في المدينة ستوفرها المولدات"، حيث يعيش ما يقرب من 400 ألف شخص في نيو أورلينز.

وفي وقت سابق، حذر المركز الوطني للأعاصير، من أن إعصار بهذه القوة عادة ما يتسبب في دمار كارثي على الأرض، وهو تحذير شديد لحاكم لويزيانا جون بيل أدواردز.

وقال إدواردز لقناة "سي إن إن" يوم الأحد إن المدينة الساحلية قامت باستثمارات ضخمة في الحماية من الفيضانات، منذ أن ضرب إعصار كاترينا المدمر المدينة قبل 16 عامًا بالضبط.

ورغم أن "إدواردز" قال إن إيدا سيكون "أصعب اختبار" لدفاعات المدينة المخصصة لمواجهة العواصف، إلا أنه أبدى تفاؤله بأن النظام سيصمد في مواجهة العاصفة المتوقعة وهطول الأمطار الغزيرة، موضحا أن إنه يشعر بالقلق أكثر بشأن المناطق الواقعة جنوب غرب المدينة، التي لا توجد بها حماية متطورة من الفيضانات، حيث غادر العديد من السكان منازلهم بالفعل وتوجهوا إلى أماكن آمنة.

وفرضت عدة مقاطعات حظر تجول لضمان بقاء السكان الذين لم يغادروا حتى الآن داخل منازلهم في مواجهة هبوب الرياح الشديدة والفيضانات المحتملة، كما تم فرض حظر تجول في إيست باتون روج، حيث يعيش 440 ألف شخص، من ليلة الأحد حتى صباح الاثنين.

ومن المتوقع أن يفقد إيدا قوته مع تحرك مركزه نحو مدينة باتون روج، ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون على الأقل ضمن الفئة الأولى، فيما وصلت أول الأدلة الخطيرة على العاصفة إلى الساحل جنوب غرب نيو أورلينز ظهر يوم الأحد بالتوقيت المحلي (الساعة 1700 بتوقيت جرينتش)، حيث عرضت وسائل الإعلام المحلية لقطات لفيضانات ورياح عاتية.

وقال البيت الأبيض، إنه قبل وصول الإعصار إلى اليابسة، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ الخاصة في لويزيانا وميسيسيبي المجاورة، "مما يسمح بالإعداد للطوارئ وإجراءات الحماية".

وغرد بايدن في وقت لاحق عبر تويتر "إلى سكان ساحل الخليج: يرجى اتباع تعليمات المسؤولين المحليين خلال هذا الوقت الخطير"، مضيفا "بمجرد أن يمر الإعصار إيدا، سنضع الإمكانات الكاملة للبلاد من أجل إنقاذكم وتعافيكم".

وأبلغ مركز عمليات الطوارئ في نيو أورلينز متروبوليتان عن "انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع" بعد مرور أكثر من ساعة على وصول الإعصار لليابسة، فيما حذرت شركة انترجي من أن سكان المناطق الأكثر تضررا "قد يواجهون أسابيع من إنقطاع التيار الكهربائي".

وذكر موقع "باور أوتإيدج.يو إس" إن حوالي 663 ألف عميل من عملاء إنترجي، كانوا يعانون من انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الولاية، بحلول الساعة الثامنة من مساء الأحد، كما كان الحال مع أكثر من 151 ألفا من سكان لويزيانا من عملاء مزودي الطاقة الآخرين.

ويأتي وصول الإعصار إيدا إلى لويزيانا يوم الأحد، بعد مرور 16 عاما من تعرض الولاية نفسها لإعصار كاترينا، الذي تسبب في مقتل أكثر من 1800 شخص، إلى جانب أضرار كارثية وفيضانات في نيو أورلينز وما حولها.