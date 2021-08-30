رئيس حزب المستقبل التركي المعارض يفضح أردوغان: حاشيته تزداد ثراء على حساب الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، تصريحات الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها «تركيا تنتعش، والاقتصاد ينطلق».



وقال رئيس وزراء تركيا الأسبق، في المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه في أرنافوتكوي، «يقول الرئيس إن تركيا في صعود ورقي. تحدثت إلى أهالي هكاري. إن عدد الأغنام والماعز، الذي كان قبل سنوات قرابة الـ3 ملايين، انخفض إلى 600 ألف فقط. ويلوح المزارعون قائلين (لم يبق لدينا مراعٍ). وفي جبال طوروس التقيت البدو، وعيونهم على السماء يراقبون الحرائق، في انتظار طائرات الإطفاء لأيام دون جدوى».

وأضاف: «انظر إلى انتعاش تركيا، يقول مواطن متقاعد في طرابزون (كيف أعيش على 500 ليرة تركية؟!)، كان مليئًا بالهموم، يعاني المواطنون في كل مكان في تركيا. لا يستطيعون إيجاد فرصة لإحضار الخبز إلى منازلهم بكرامة. 3 أو 5 مرابين حول الرئيس يفوزون بكل شيء لكن المتقاعدين يعانون. أقارب السيد الرئيس ومن حوله يزدادون ثراءً، لكن مزارعينا يتعرضون للسحق بسبب ديون أسعار الديزل والأسمدة والقروض».