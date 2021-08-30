شكرا لقرائتكم الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير دفاع إسرائيل في رام الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد العضو في اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ فجر الاثنين بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث مع وزير دفاع إسرائيل بيني غانتس العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها.

إلى هذا، قال الشيخ على تويتر "التقى محمود عباس مساء اليوم (الأحد) في رام الله بني غانتس حيث تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها"، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

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سلسلة إجراءات

من جانبه، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إن غانتس التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، الليلة الماضية.

وأوضح، أن اللقاء ناقش القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية بين الطرفين. وأضاف أن غانتس أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية أن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة في الضفة الغربية.

كما ناقش الطرفين أيضًا تشكيل الواقع الأمني والاقتصادي والمدني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفق مكتب غانتس.

المفاوضات متوقفة منذ 2014

يشار إلى أن المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كانت قد توقفت في العالم 2014، كما أن هذا الاجتماع هو أول لقاء رسمي لمسؤول حكومي إسرائيلي مع رئيس السلطة الفلسطينية منذ عام 2010.

وأواخر شهر مايو الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه الرئيس عباس في رام الله، أن واشنطن "مهتمة بإعادة بناء علاقة مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، مبنية على الاحترام المتبادل"، مضيفاً أنها ستمضي قدماً في عملية إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.