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الاتحاد الأوروبي يحذر من مادتين تتسببان في السرطان.. تعرف عليها

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الدمام - شريف احمد - شدد الاتحاد الأوروبي، من معايير سلامة الأغذية الأوروبية فيما يتعلق بكميات الرصاص والكادميوم، التي يمكن أن تحتويها المواد الغذائية لتصبح أكثر صرامة كجزء من خطة أوسع للوقاية من مرض السرطان.

وتطبق القيود الجديدة على كمية الرصاص، في أغذية الأطفال والتوابل والملح اعتبارا من اليوم الاثنين، كما ستطبق حدود الكادميوم الجديدة على بعض الفواكه والخضروات والحبوب والبذور الزيتية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس:"في إطار عملنا لتحسين الصحة، بالحصول على وجبات صحية وبذل نشاط بدني في إطار خطة التغلب على السرطان في أوروبا، فقد التزمنا بتقليل وجود الملوثات المسببة للسرطان في الغذاء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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