شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحذر من مادتين تتسببان في السرطان.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الاتحاد الأوروبي، من معايير سلامة الأغذية الأوروبية فيما يتعلق بكميات الرصاص والكادميوم، التي يمكن أن تحتويها المواد الغذائية لتصبح أكثر صرامة كجزء من خطة أوسع للوقاية من مرض السرطان.

وتطبق القيود الجديدة على كمية الرصاص، في أغذية الأطفال والتوابل والملح اعتبارا من اليوم الاثنين، كما ستطبق حدود الكادميوم الجديدة على بعض الفواكه والخضروات والحبوب والبذور الزيتية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة، ستيلا كيرياكيدس:"في إطار عملنا لتحسين الصحة، بالحصول على وجبات صحية وبذل نشاط بدني في إطار خطة التغلب على السرطان في أوروبا، فقد التزمنا بتقليل وجود الملوثات المسببة للسرطان في الغذاء".