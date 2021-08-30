شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بأمريكا تحذر من إعصار «إيدا» وتنشر تعليمات مهمة : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، تنبيها تحذر فيه المواطنين، وشددت على أخذ الحيطة والحذر جراء إعصار "آيدا" هذا الأسبوع على ولايات لويزيانا، وميسيسيبي، وألاباما، وتينيسي.

ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في هذه الولايات إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، مبينة أنه في حالة الطوارئ، بولايات لويزيانا وميسيسيبي، يرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن، وفي ألاباما وتينيسي، على أرقام طوارئ السفارة المذكورة في الموقع الإلكتروني.