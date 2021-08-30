شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تمثل خطر وجودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، تداعيات العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية أمس، واستهدفت قاعدة العند وذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وأكد رئيس الوزراء اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن هذه العملية الحوثية الغادرة تشير إلى الخطر الوجودي لهذه الميليشيات، ومشروعها الذي يستهدف اليمن من أقصاه إلى أقصاه، وأهمية تكاتف الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ولفت إلى أن الجميع أمام منعطف تاريخي في مواجهة هذا الخطر وتجاوز كل الخلافات والتباينات والتسريع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما من شأنه توحيد الصف الوطني لاستكمال المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية.