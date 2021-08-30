أدلة ترجح تشغيل كوريا الشمالية "مفاعلا نوويا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كوريا الشمالية استأنفت فيما يبدو تشغيل مفاعل نووي يُعتقد أنه أنتج بلوتونيوم لأسلحة نووية.

ولم تتمكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة من دخول كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونج يانج مفتشيها عام 2009. ثم مضت كوريا الشمالية قدما في برنامجها للأسلحة النووية قبل أن تستأنف سريعا اختباراتها النووية، والتي كان آخرها عام 2017.



وتراقب وكالة الطاقة الذرية كوريا الشمالية عن بعد في الوقت الحالي، عبر صور الأقمار الصناعية في الأغلب.

وجاء في التقرير السنوي للوكالة أن المفاعل النووي الذي تبلغ طاقته خمسة ميجاوات في يونجبيون، ويقع في قلب برنامج كوريا الشمالية النووي، "لم تكن هناك مؤشرات على تشغيل المفاعل منذ مطلع ديسمبر 2018 إلى بداية يوليو 2021".

وأضاف: "غير أنه منذ مطلع يوليو 2021، ظهرت مؤشرات متسقة مع تشغيل المفاعل، ومنها تصريف مياه التبريد".

وتصدر وكالة الطاقة الذرية تقريرها السنوي قبل اجتماع لدولها الأعضاء وتنشره على موقعها الإلكتروني دون إعلان. والتقرير مؤرخ يوم الجمعة.

وكانت الوكالة قالت في يونيو/ حزيران إن هناك دلائل في يونجبيون على نشاط محتمل لإعادة المعالجة لفصل البلوتونيوم عن وقود المفاعلات المستنفد الذي قد يُستخدم في صنع أسلحة نووية.