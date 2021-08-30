شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الحكومة فى التعليم العالى والبحث العلمى خلال عام × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الحكومة اهتماما كبيرا وغير مسبوق بتطوير العملية التعلمية في مختلف مراحلها، لاسيما وأن التعلم أحد عناصر استراتيجية بناء الإنسان التي تستهدفها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتي من بينها تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الصدد ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت عام 2020 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي :