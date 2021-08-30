شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات الحكومة فى التعليم العالى والبحث العلمى خلال عام × 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تولي الحكومة اهتماما كبيرا وغير مسبوق بتطوير العملية التعلمية في مختلف مراحلها، لاسيما وأن التعلم أحد عناصر استراتيجية بناء الإنسان التي تستهدفها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتي من بينها تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت عام 2020 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي :
1- إنشاء ثلاث جامعات حكومية ( مطروح / الوادى الجديد / الأقصر ) .
2- إنشاء وافتتاح ثلاث جامعات أهلية دولية جديدة ( الملك سلمان ، الجلالة ، العلمين الدولية ) .
3- إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية ( القاهرة الجديدة - الدلتا بقويسنا - بني سويف )
4- إنشاء 9 مستشفيات جامعية جديدة ، وتطوير 15 مستشفى قائمة .
5- إنشاء 151 مركز اختبارات لطلاب الجامعات ونظم التعلم الإلكتروني .
6- زيادة عدد الكليات والبرامج الحاصلة على الاعتماد إلى 186 كلية وبرنامجا.
7- زيادة عدد الطلاب المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثا .
8- الانتهاء من تنفيذ 100 مشروع بالجامعات الحكومية ( مشروعات تعليمية وإنتاجية وخدمية وصحية ) .
9- تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية لعدد ( 18 ) مستشفى جامعيا نموذجا .
10- إطلاق القمر الصناعي کیوب سات