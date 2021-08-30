محمد الفلاح - زعيم طالبان بمعقلها في قندهار.. أخوند زاده يتأهب للحكم

الإثنين 30 أغسطس 2021

قالت طالبان، الأحد، إن زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده موجود في قندهار.



وهبة الله أخوند زاده زعيم طالبان يقود الحركة منذ 26 مايو/أيار 2016، بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس شورى الحركة خلفاً لزعيمها السابق أختر محمد منصور.

وفي ظل قيادة أخوند زاده، وقعت الحركة اتفاق سلام تاريخيا مع الولايات المتحدة في 29 فبراير/شباط 2020، وصفته بأنه "انتصار كبير" للجماعة.

ومنتصف الشهر الجاري، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابول وسيطروا على البلاد بعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وقندهار الولاية الجنوبية هي معقل حركة طالبان.

ويؤشر وصول خوند زاده إلى قندهار قرب تشكيل حكومة جديدة لقيادة البلاد بعد 20 عاما من التواجد الأمريكي.

وفي أعقاب دخول واشنطن أفغانستان عام 2001، لعب أخوند زاده دوراً "فاعلاً وقيادياً" في "إحياء وتنظيم الحرب" ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف في أفغانستان، حسب رواية طالبان.

وفي 30 يوليو/تموز 2005، تم تعين أخوند زاده نائباً لزعيم الجماعة الجديد الملا أختر محمد منصور بعد تأكيد وفاة مؤسسها وزعيمها الروحي الملا محمد عمر.

وفي مايو/أيار 2016، قتل زعيم طالبان الملا أختر محمد منصور في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مدينة كويتا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان على الحدود الأفغانية، وتولى أخوند زاده زعامة الحركة.