محمد الفلاح - قرب المطار.. تفاصيل عن الضربة الأمريكية لداعش في كابول

الإثنين 30 أغسطس 2021

كشف مسؤول أمريكي، عن أن الضربة الأمريكية بمسيرة على عربة في كابول، الأحد، كانت على بعد ثلاثة كيلومترات من المطار وقتلت عنصرين من داعش، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز.



وأضاف أن العربة كانت مفخخة، موضحا "كان هناك شخصان في السيارة وكانت مفخخة، وكانت العربة التي استهدفتها المسيرة الأمريكية متوقفة عندما استهدفتها المسيرة".

مقتل 9 من عائلة

فيما أكد شاهد عيان لـ CNN مقتل 9 أفراد من عائلة واحدة بالغارة الأمريكية، بينهم 6 أطفال.

فيما قال مسؤولون أمريكيون إن السيارة كانت تحمل متفجرات، وإن الضربة الأولية التي نفذت الأحد أحدثت انفجارات ثانوية.

مخطط لهجوم على المطار

وأضافوا أن المفجرين خططوا لهجوم على مطار كابول الدولي، حيث ما تزال عملية إجلاء ضخمة متواصلة قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والمقرر الثلاثاء المقبل.

تأتي تلك الضربة بعد ثلاثة أيام على هجوم دامٍ طال مطار العاصمة الأفغانية، مخلفا أكثر من 170 قتيلا بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر بعد الاعتداء الذي تبناه داعش-ولاية خراسان، من أن هجوماً جديداً وشيكاً محتملٌ جداً.

يذكر أن القوات الأمريكية كانت أعلنت بعيد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة العشرات، أنها ضربت مواقع لعناصر داعش في أفغانستان، ممن يعتقد أنهم خططوا للهجوم الدامي بمحيط المطار يوم الخميس الماضي.