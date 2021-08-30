شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تضع شروطا على اليونان لمساعدتها بحماية حدودها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت مفوضة أوروبية أن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مزيد من الدعم المالي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اليونان، شريطة حماية حقوق الإنسان.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل، الفا جوهانسون لصحيفة (دير شبيجل): «لقد قلنا إن هذه المدفوعات ينبغي أن ترتبط بإنشاء آلية لمراقبة الحقوق الأساسية».

وأضافت إنه تم إنشاء مجموعة عمل ومن المتوقع تحقيق تقدم في هذا المجال.

يشار إلى أنه يتم توجيه اتهامات مرارا لحرس الحدود اليوناني بصد المهاجرين بشكل غير شرعي، الذين يحاولون الوصول إلى البلاد، عبر البحر المتوسط، وإعادتهم إلى تركيا.

وتنفي الحكومة اليونانية حدوث عمليات غير قانونية ضد المهاجرين.

يذكر أنه في ذروة أزمة اللاجئين قبل ست سنوات، عبر أكثر من 850 ألف مهاجر البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان والاتحاد الأوروبي، في غضون عام ويفر الكثيرون من الحروب والفقر في الشرق الأوسط.

ووصل 1800 شخص فقط اليونان عبر قوارب هذا العام، طبقا لبيانات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى 22 أغسطس الجاري.

ونحو 45% من هؤلاء الفارين جاءوا من أفغانستان.

من جهة أخرى تسببت الحرائق التي اندلعت في مساحات شاسعة من اليونان خلال الأسابيع الأخيرة في إلحاق أضرار جسيمة بمربي النحل في البلاد، في الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى تعرض أكثر من 9 آلاف خلية نحل للدمار.

وكان التأثير شديدا على جزيرة وابية بشكل خاص، حيث احترق أكثر من 50 ألف هكتار، معظمها غابات الصنوبر.