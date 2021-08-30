شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تضمن أمن الفارين.. وطالبان في 3 بوابات بمطار كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن تواصل طالبان السماح بمرور آمن للأمريكيين وغيرهم لمغادرة أفغانستان، بعد اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي هذا الأسبوع.

وأضاف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس): «لقد تواصلت حركة طالبان (معنا)، في السر والعلن على حد سواء، وقالت إنها ستسمح بممر آمن».

وقال سوليفان وفقا لنص المقابلة: «بعد الحادي والثلاثين من أغسطس، سنتأكد من وجود ممر آمن لأي مواطن أمريكي، أي مقيم دائم شرعي».

من جهته، قال مسؤول بحركة طالبان إن الحركة سيطرت على ثلاث بوابات في مطار كابول، وأنها ستسيطر على بقية البوابات في القريب العاجل.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن إنهام الله سامانجاني، عضو اللجنة الثقافية التابعة للحركة، قال إن «طالبان تسيطر رويدا رويدا على المطار بأكمله».

وأضاف إن الحركة «تتطلع لتشغيل المطار بعد مغادرة الجميع بحلول يوم غد الثلاثاء».

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قرار خلال جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، اليوم الإثنين، لاقتراح إقامة منطقة آمنة في كابول لحماية الراغبين في مغادرة البلاد.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة (لو جورنال دو ديمانش)، نُشرت أمس: «يهدف القرار الذي نقترحه إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سيطرة الأمم المتحدة، مما سيتيح استمرار العمليات الإنسانية».

وخلال زيارة لمدينة الموصل العراقية، أكد ماكرون في وقت لاحق ما جاء في التصريحات وقال إنه يأمل أن يكون الاقتراح محل الترحيب.

وقال للصحفيين: «لا يمكنني توقع أن هناك من يمكنه معارضة ضمان سلامة العمليات الإنسانية».

ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اجتماعا بشأن أفغانستان مع مندوبي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا، وهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وقال ماكرون، أمس الأول السبت، إن فرنسا تجري مناقشات تمهيدية مع حركة طالبان بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان وإمكانية إجلاء المزيد من الناس.

ومن المقرر أن تنسحب القوات الأمريكية التي تحرس مطار كابول، بحلول الموعد النهائي المقرر يوم غد الثلاثاء، وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفرنسا من بين الدول التي أنهت عملياتها للإجلاء من المطار.