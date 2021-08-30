شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فشلت الاستخبارات الأمريكية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية، عن سبب فشل أجهزة الاستخبارات في أفغانستان وأماكن أخرى.

وبحسب مقال لـ «سكاي كريستنسن»، وهو مستشار سابق للأمم المتحدة في المناطق القبلية بباكستان، فإن ما يبدو أنه فشل استخباراتي كارثي في أفغانستان هو تذكير واقعي بأن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في الأماكن الصعبة لا يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية.

ومضى يقول: يبدو أن فرقنا الدبلوماسية والاستخباراتية أساءت فهم الطبيعة المؤقتة لحكومة الرئيس أشرف غني، والسرعة التي يمكن أن تتولى طالبان بها زمام الأمور.

وتساءل: كيف أخطأت سفارة قوامها 4 آلاف فرد في الحكم على شيء جوهري مثل استقرار الحكومة المضيفة؟

وأوضح أن السبب المحتمل هو أن سفارات وقنصليات الولايات المتحدة في المواقع الصعبة اليوم تعمل كمجتمعات مغلقة بفعل جهاز أمني متعجرف يمنعها من القيام بالدبلوماسية أو الاستخبارات بشكل فعال.

ولفت أن مثل هذا الوضع الذي يصبو إلى تجنب المخاطر، يمكن -بل ومن المحتمل- أن يجعل موظفينا بعيدين عن البلد الذي يعملون فيه. وأضاف: لم يكن نقدي موجهاً إلى الأشخاص الرائعين والملتزمين الذين يخدمون في أجهزتنا الخارجية والاستخباراتية. بالأحرى، الفشل هو نتيجة القواعد والهياكل التي تمنع دبلوماسيينا من القيام بالدبلوماسية وجواسيسنا من التجسس. وتابع: عملت مع الأمم المتحدة في باكستان لمعظم العقد الماضي، وقضيت الكثير من وقتي بالقرب من الحدود الباكستانية المضطربة مع أفغانستان.

وأشار إلى أنه قام بهذا النوع من الأشياء التي اعتاد الدبلوماسيون الأمريكيون القيام بها في هذه السياقات مثل زيارة الشركاء، والتحقق من مواقع المشاريع، وتوجيه المسؤولين الحكوميين، وتملق السياسيين المحليين.

وأردف: لم أكن لأتمكن من القيام بعملي إذا كنت محصوراً في مجمع سكني مؤمن كما يفعل دبلوماسيونا في الغالب.

ولفت إلى أن ممارسة الدبلوماسية الجيدة وجمع المعلومات الاستخبارية وممارسة النفوذ غير ممكن إذا كانت الفرق معزولة عن العالم الخارجي.

ومضى يقول: قنصليتنا في بيشاور، التي كانت في يوم من الأيام مزدحمة ومشغولة في الأيام التي سلحنا فيها المتمردين الراديكاليين لمحاربة السوفيات في أفغانستان، أصبحت الآن محطة خارجية كئيبة محاطة بجدران الانفجار.

وتابع: ما زلنا نحافظ على قدر ضئيل من الدبلوماسيين والجواسيس هناك، لكن ليس لديهم سوى القليل من الإشارة إلى السياسات الداخلية للحدود الشمالية الغربية. وأضاف: تعني القواعد الأمنية أنهم نادرا ما يغادرون المجمع المحصن. بعض هذه القواعد تفرضها باكستان، لكن معظمها تفرضه حكومتنا.

وأردف: تتفاقم عزلة دبلوماسيينا بسبب ممارسة تناوب الدبلوماسيين خارج المحطات قبل أن يتمكنوا من اكتساب أي فهم للسياق. وتابع: هناك الآلاف من الأمريكيين يعملون في سفارتنا في إسلام أباد، لكن العديد ممن التقيت بهم اعترفوا بقلة الاتصال بالعالم خارج المجمع. بسبب عدم تشجيعهم على المغامرة خارج المجمع، يلقي الكثيرون بأنفسهم في أولويات وطنية حيوية أخرى، مثل استضافة عشاء خاص، وإتقان لعبة التنس.

وأردف: إذا أردنا تجنب فشل على غرار ما حدث في كابول في المستقبل؛ فنحن بحاجة إلى تحرير ضباط الخدمة الخارجية القادرين لدينا للقيام بوظائفهم. هذا يعني قبول أن الأشخاص الذين يخدمون في الخارج سيواجهون قدرًا معقولًا من المخاطر، ومنحهم الزخم للقيام بعملهم في العالم الحقيقي حيث يكون ذلك مهمًا.

واختتم بقوله: على دافعي الضرائب الأمريكيين مطالبة إدارة بايدن بجعل السفارات الأمريكية عظيمة مرة أخرى، بإلغاء الجهاز الأمني الذي يمنع الدبلوماسيين من أن يكونوا دبلوماسيين والجواسيس من التجسس.