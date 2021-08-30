شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتهم الاستخبارات الأمريكية بالكذب في تقرير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت الصين تقريرا استخباراتيا أمريكيا حول فيروس كورونا قال إنه من «المعقول» أن الفيروس نشأ في مختبر صيني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في بكين أمس الأحد، أن التقرير الذي تم تقديمه يوم الجمعة كان «تقريرا كاذبا تم إعداده لأغراض سياسية».

وتحدثت الوزارة عن «هجوم افترائي» على الصين، ونُقل عن نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو تشو، قوله: «دون تقديم أي دليل، ابتكرت الولايات المتحدة قصة تلو الأخرى لتشويه سمعة الصين واتهامها»، ولم يقدم تقرير الاستخبارات الأمريكية أي نتائج واضحة.

ويقول التقرير إن فيروس كورونا قد ظهر في البداية على الأرجح في بشر مصابين في نوفمبر 2019، وإن بؤر العدوى الرئيسية الأولى حدثت بمدينة ووهان في الصين بعد ذلك بشهر.

وضم التقرير تقييم «ثقة منخفضة» من عدة وكالات في أن الفيروس من المرجح أنه انتشر بشكل طبيعي من الحيوانات. وقيمت إحدى الوكالات «بثقة متوسطة» أنه من المرجح أن يكون نشأ نتيجة حادث مختبري.

وجاء في ملخص التقرير أن «جميع الوكالات تقدر أن هناك فرضيتين معقولتين؛ التعرض الطبيعي لحيوان مصاب، وحادث متعلق بمختبر».

وتابع أنه إذا لم يتم توفير مزيد من المعلومات، فلن يكون من الممكن التوصل إلى نتيجة أكثر دقة.

وأشار التقرير إلى أنه قبل كل شيء، فإن دعم الصين ضروري لتحقيق هذا الغرض. كما أفاد أن «بكين، مع ذلك، تواصل عرقلة التحقيق العالمي، وتقاوم تبادل المعلومات، وتلقي باللوم على دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد كلف وكالات الاستخبارات في مايو بالوصول إلى أصل منشأ وباء كورونا، وأمرها بتقديم تقرير آخر في غضون 90 يوما.