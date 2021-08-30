شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: لن نتسامح مع المجرمين ومصاصي الدماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة، وتوعد بتعقب المتورطين في الاحتكار والمضاربة مهما كانوا وأينما كانوا، حتى لو حاولوا الهروب، قائلا: «لن نتسامح مع المجرمين ومصاصي الدماء».

ووجه رسالة شديدة اللهجة للمحتكرين وقال: فلتكن حربا بالحديد ضد المحتكرين، مشيرا إلى أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد إلى رفع الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين.

كما أكد أنه لا تهاون مع المجرمين ومصاصي الدماء، مشددا على أنهم سيدفعون الثمن غاليا، وتابع قائلا: الدولة ستستمر وسنتصدى لهم بالحديد، فلتكن حربا ولن نرضى إلا بالانتصار.

جاءت تصريحات سعيد خلال زيارته مساء السبت لمصانع الحديد بمحافظة زغوان بالشمال الشرقي للبلاد، حيث حجزت السلطات نحو 30 ألف طن من الحديد الذي كان مخزنا بغاية المضاربة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة، أمس الأحد.

يأتي ذلك وسط تزايد دعوات أحزاب ومنظمات للرئيس التونسي بتعيين رئيس حكومة خلفا لهشام المشيشي المقال، فيما دخلت التدابير الاستثنائية التي أقرها يوم 25 يوليو الماضي، أسبوعها الخامس.

وكان سعيد قرر أواخر الشهر الماضي تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة، فيما تولى السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد في حينه أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.

يذكر أنه على مدى أشهر طويلة عاشت البلاد على وقع أزمة سياسية معقدة بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، لا سيما حركة النهضة التي اصطفت خلف رئيس الوزراء المقال.