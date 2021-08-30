شكرا لقرائتكم خبر عن تدفقات اللاجئين الجماعية قد تقود أوروبا إلى الانهيار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، من أن الهجرات الجماعية قد تؤدي إلى انهيار أوروبا.

وبحسب مقال لـ «أندرياس كلوث»، فإن الأحداث في أفغانستان وبيلاروسيا ليست سوى أحدث رسائل التذكير بأن الاتحاد الأوروبي ضعيف وأعزل إلى حد كبير ضد الهجرات القادمة.

ومضى الكاتب يقول: يجب ألا يكون هناك تكرار لما حدث في عام 2015. لن تتكرر بسبب إحجام السياسيين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وهم يشاهدون الكارثة الإنسانية التي تتكشف في أفغانستان، والتي من المتوقع أن تتسبب عاجلاً أم آجلاً في هجرة جماعية متجددة وأضاف: من بين هؤلاء السياسيين الأوروبيين مرشحون لمنصب المستشار في ألمانيا، القلقون بشأن الانتخابات الوطنية في 26 سبتمبر، وقادة مثل المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، الذي استبعد بالفعل قبول أي لاجئين من أفغانستان، أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يطالب برد قوي على أي تدفق جديد للمهاجرين.

بناء أسوار

وأردف: من بينهم أيضا قادة ليتوانيا وبولندا، الذين يقومون الآن ببناء أسوار على حدودهم مع بيلاروسيا لإبعاد اللاجئين.

وأوضح أن ألكسندر لوكاشينكو، الديكتاتور البيلاروسي الذي سرق انتخابات العام الماضي وقمع مواطنيه منذ ذلك الحين، هو هدف لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ونوه بأنه انتقاما لذلك، فقد كان يستقبل المهاجرين على متن الطائرات من العراق، بما في ذلك الأفغان، باتجاه حدود الاتحاد الأوروبي.وأضاف: إن استخدام لوكاشينكو للبشر كبيادق سياسية بمثابة مستوى الحضيض للسخرية، ولكنه ليس فريدا بأي حال من الأحوال.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016 يُلزمه بمنع اللاجئين من العبور إلى اليونان، فإنه يهدد بدفع المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي كلما دخل في مشاجرة مع بروكسل أو برلين أو باريس أو أثينا.

ومضى يقول: ما أدركه أمثال لوكاشينكو وأردوغان هو أن الهجرة ملفوفة بالديناميت الإنساني والجيوسياسي، وبالتالي فهي سلاح ضد الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينفجر بشكل أكثر تدميراً من أي قنبلة.

تغذية الشعبوية

وأردف: هذا هو إرث عام 2015، عندما فر حوالي مليون رجل وامرأة وطفل، معظمهم من السوريين والأفغان وغيرهم، إلى أوروبا في غضون عام. جاء هؤلاء الأشخاص اليائسون في زوارق عبر بحر إيجه، أو ساروا عبر البلقان، أو ركبوا في شاحنات كانت غالبًا ما تتحول إلى فخاخ موت.

وأضاف: بحسب أعدادهم، فقد كاد هؤلاء اللاجئون أن يغمروا اليونان، التي كانت بالفعل في خضم أزمة اليورو. لقد جعلوا حكومة المجر تعادي الأجانب والاتحاد الأوروبي علانية بدلا من الخفاء.

ونبه إلى أن كل هذا أدى إلى تغذية الشعبوية في جميع أنحاء أوروبا. كما أنه قسمت شركاء مثل ألمانيا والنمسا، ثم الاتحاد الأوروبي بأكمله، إلى معسكرات لا يمكن التوفيق بينها حول مسألة كيفية التعامل مع الهجرة بشكل عام.

نظام الهجرة

وتابع: الشيء الوحيد الذي لم يفعله ما حدث في 2015 بشكل واضح هو تحفيز الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظام الهجرة بشكل هادف.

ومضى يقول: لا يزال هذا يعتمد إلى حد كبير على نظام دبلن المختل وظيفيا، حيث يمكن للاجئين رسميا على الأقل التقدم بطلب للحصول على اللجوء في أول دولة في الاتحاد الأوروبي يدخلونها فعليا.

وأوضح أن هذا يترك البلدان الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي، إسبانيا وإيطاليا ومالطا واليونان، كما رأينا في الماضي، وربما لاتفيا وليتوانيا وبولندا بعد ذلك، إلى أجهزتها الخاصة.

ونبه إلى أن قادة هذه الدول في حيرة بين اتخاذ قرار محرج وبين قبول المهاجرين، وبالتالي تشجيع المزيد على التدفق، أو دفعهم إلى الوراء بعنف، كما تفعل اليونان في بحر إيجه.

ومضى يقول: كان من الممكن أن يكون الحل في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك بسياسة حدوده الخارجية، وأن يعالج بشكل مشترك طلبات اللجوء، وأن يرحل بشكل مشترك أولئك الذين تفشل طلباتهم، ثم يخصص ويعيد توطين المتقدمين الناجحين بشكل دائم من بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما يتناسب مع عدد سكانها واقتصاداتها.

وأضاف: يتكون رد الفعل السلبي من تكرار المآسي البشرية. في بعض الأحيان يحترق مخيم مكتظ للاجئين في جزيرة يونانية. وفي أحيان أخرى، تقطعت السبل بالمهاجرين على متن قوارب غير قادرة على العثور على ميناء. وهم الآن عالقون بين جنود معاديين على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا. أخلاقيًا ورمزيا وحتى حرفيا، قد تتحول الأسوار المرتفعة هناك إلى ستار حديدي جديد.

انهيار الإمبراطوريات

وأردف: لقد أدى الفشل في السيطرة على الهجرة إلى انهيار الإمبراطوريات من قبل. انهارت الإمبراطورية الرومانية فجأة من قبل البرابرة الذين ظهروا من العدم. في الواقع، يبدو تغير المناخ والاضطرابات في آسيا الوسطى مألوفًا. لقد تسبب ذلك في موجة بعد موجة من الهجرة الجماعية، من الفاندال والقوط الغربيين والقوط الشرقيين وغيرهم. هؤلاء كانوا أشخاصًا يريدون الاستقرار بسلام داخل الإمبراطورية. ومع عدم القدرة على إبعادهم أو دمجهم، ضمرت الإمبراطورية الرومانية الغربية ككيان تدريجيًا وانهارت في النهاية.

ومضى يقول: لا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الأمر بنفس الطريقة. لكن يمكن. ما عاناه الهون آنذاك تفعله طالبان وآخرون اليوم، من خلال إجبار شعوب بأكملها على الفرار حفاظًا على حياتهم. مع تغير الطقس في ذلك الوقت، أصبح مناخنا اليوم أكثر قسوة وعنفًا. سيستمر الجوع والحرب في دفع الأفارقة والشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي، ذلك الملحق الأوروبي الآسيوي النادر الذي ينعم بالرخاء والسلام النسبيين.

وتابع: على عكس الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر أو يرغب في نشر القوة الصارمة عندما يتعرض للتهديد، وبالتالي فهو محكوم عليه إما باتباع القيادة الأمريكية، للأفضل أو للأسوأ كما في أفغانستان، أو محاولة شراء الحكومات في إفريقيا وغيرها على أمل إبقاء شعوبهم في وطنهم. ولا يعد أي من ذلك مطمئنًا أو مفيدًا على المدى الطويل.

واختتم بقوله: قد تمنع أوروبا حتى الآن عام 2021 من أن يصبح عام 2015 آخر. لكن الهجرة ظاهرة ستتكرر إلى الأبد. لا يستطيع الاتحاد الأوروبي، مثل روما القديمة، فعل الكثير للسيطرة عليه، ومع ذلك يجب أن يجتاز اختباراته مرارًا وتكرارًا، وقد تفشل الاختبارات في أوروبا في النهاية.