شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات تتصاعد.. البرلمان الليبي يعتزم سحب الثقة من الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصاعدت الخلافات بين الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والبرلمان برئاسة عقيلة صالح، ما دفع الأخير لتحديد جلسة مرتقبة اليوم الإثنين، بمقره في مدينة طبرق، أقصى شرق البلاد، لسحب الثقة من الحكومة. ووجه مجلس النواب اتهامات لرئيس الحكومة بتضخيم ميزانية الدولة، وقال رئيس المجلس عقيلة صالح: الدبيبة يتحجج بأننا لم نمنحه ميزانية، بينما أتحنا له الصرف، وأنفق حتى الآن نحو 40 مليار دينار ليبي، فيما يرفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة التهديدات بسحب الثقة، متهما البرلمان بعرقلة عمله، مشيرا إلى أن بعض النواب يسعون إلى نسف التوافقات بين الأطراف الليبية التي جرت في اتفاق جنيف الأخير، والتي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة تستعد لإقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم.

يذكر أن جلسة اليوم في البرلمان الليبي تتضمن استجوابا للحكومة، بعد مطالبة 30 نائبا بسحب الثقة؛ لوجود مخالفات إدارية ومالية.

عدم التسرع

على صعيد متصل، دعا حزب تيار المشروع الوطني مجلس النواب إلى عدم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الحزب في بيان أمس الأحد، حق مجلس النواب في متابعة أداء الحكومة عبر لجانه المختصة ومؤسساته الرقابية، وحقه في لوم الحكومة على أدائها المتواضع، إلا أن الحزب دعا أعضاء مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والوطنية تجاه شعبهم وبلدهم، وعدم التسرع في اتخاذ خطوات من شأنها سحب الثقة من الحكومة في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد، نتيجة الانقسام السياسي والغزو الأجنبي وتفكك مؤسسات الدولة، وما نتج عنها من هدر للوقت والجهد والمال العام وتعريض سيادة الدولة وحياة المواطنين للخطر، في ظل ارتفاع نسبة الجريمة والبطالة والفقر والأوبئة والأمراض.

وطالب الحزب باستمرار عمل الحكومة حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر، خاصة أن سحب الثقة منها لن يؤدي لحل المشكلة ولن يضيف سوى المزيد من العقبات والتحديات، خاصة أن الحكومة لم يتبق لها إلا أيام معدودة، ودعا مجلس النواب إلى سن القاعدة الدستورية أو الإطار العام الذي سيجري على أساسه الانتخابات النيابية والرئاسية المباشرة.

العملية السياسية

فيما تستضيف الجزائر اليوم الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية، إن الوزير عثمان الجرندي سيشارك في الاجتماع، كما سيبحث مع نظيرته الليبية الحدود البرية بين البلدين ومسائل أخرى تخص العلاقات الثنائية.

وكان وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، أعلن أن الاجتماع سيبحث خلال يومين آفاق العملية السياسية لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومساهمة دول المنطقة، من خلال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار بالجزائر.