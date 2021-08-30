عشية الرحيل.. واشنطن تبحث مع حلفائها مستقبل أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنظم الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، اجتماعا افتراضيا مع حلفائها لمناقشة الخطوات المقبلة في أفغانستان عشية يوم الرحيل.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "سيبحث المشاركون في نهج منسق للأيام والأسابيع المقبلة".



وتنظم واشنطن هذا الاجتماع بين "الشركاء الرئيسيين" عشية اليوم الذي يغادر فيه الجيش الأمريكي أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب وبعد أكثر من أسبوعين بقليل على استيلاء طالبان على السلطة.

ويشارك في المناقشات ممثلون عن فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتحدث بعد الاجتماع لتقييم الخطوات الأمريكية الأخيرة في أفغانستان.

ويعقد الاجتماع غداة إعلان الولايات المتحدة أنها نفّذت ضربة "دفاعية" لطائرة من دون طيار استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار كابول مصدره تنظيم داعش-ولاية خرسان.

وكان الرئيس جو بايدن حذر السبت من هجوم جديد "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه تنظيم داعش وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا.

وردا على ذلك، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة من دون طيار في أفغانستان أسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم الإرهابي وإصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون "الأخيرة".

كما يعقد الإثنين في مقر الأمم المتحدة اجتماع للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أفغانستان.