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خلال 24 ساعة.. تدمير ثالث مسيرة حوثية باتجاه السعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غربي .

وأكد التحالف العربي على أن محاولات مليشيات الحوثي عبثية وهمجية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار إلى أن قواته تتخذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

مساء الأحد، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين حوثيتين تجاه خميس مشيط.

ودأبت مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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