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الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ)

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الأحد مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وذكر وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في تويتر أن عباس بحث مع جانتس "العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها" من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت القناة 12 العبرية أن الاجتماع بين عباس وجانتس تم بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي كان اجتمع في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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