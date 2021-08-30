الارشيف / اخبار العالم

موسكو: واشنطن تركت أسلحة عالية الدقة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من أن الولايات المتحدة تركت وراءها العديد من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان. وبحسب تقارير إعلامية ذكر شويجو أن بعض الأسلحة عالية الدقة، التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان، تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.
ورداً على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويجو: «نأمل أن تمر على ما يرام.. نحن نعتزم إنجاز المهمة». وكانت وكالة «بلومبرج» للأنباء أفادت قبل أسبوع بأن «طالبان» سيطرت على كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والمعدات، خصوصاً بعد قيام الجيش الأفغاني بإلقاء سلاحه خلال تمدد الحركة، وسيطرتها على الولايات الأفغانية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا