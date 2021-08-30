شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمبنى شاهق في ميلانو الإيطالية دون ضحايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شب حريق، أمس الأحد، بمبنى شاهق في مدينة ميلانو بإيطاليا، حيث انتشر في البداية في الطوابق الأعلى من المبنى المؤلف من 20 طابقا قبل أن تتجه النيران للأسفل، وفقا لوحدة الإطفاء على تويتر.

وقال عمدة المدينة بيبي سالا إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 20 شخصا يعانون من اختناقات جراء الدخان.

وبعد ساعات من اندلاع الحريق، قالت أجهزة الطوارئ إن الحريق بات تحت السيطرة.