اندلاع حريق هائل في مبنى سكني مؤلف من 20 طابقاً في ميلانو بشمال إيطاليا

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

اندلع حريق هائل، الأحد، في مبنى سكني مؤلف من 20 طابقاً في ميلانو بشمال إيطاليا، على ما أعلنت فرق الإطفاء من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا على الفور.



ويقع المبنى في الضاحية الجنوبية لعاصمة مقاطعة لومبارديا، وقد اشتعلت النيران في طوابقه العليا قرابة الساعة 17.30 بالتوقيت المحلي.

وكتبت فرق الإطفاء في تغريدة إن "النيران انتقلت بعدها إلى الطوابق الأدنى".

وتقيم نحو 70 عائلة في المبنى وتعمل فرق الإغاثة، مساء الأحد، على الاتصال بها لمعرفة ما إذا كان ثمة مفقودون.

وقال رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا لصحيفة "إل كوريري ديلا سيرا" إن "عناصر الإطفاء ينتقلون من شقة إلى أخرى مقتحمين الأبواب للتحقق من عدم وجود أي أشخاص في الداخل، نحن متفائلون لأنه كان هناك متسع من الوقت للمغادرة".

وذكرت الصحيفة أن نحو 20 من سكان المبنى أصيبوا بتوعك طفيف على إثر تنشقهم الدخان.

وهرعت إلى المكان عشرات من آليات فرق الإطفاء وسيارات الإسعاف.