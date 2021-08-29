شكرا لقرائتكم خبر عن تضاعف وفيات وإصابات الكوليرا في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضاعفت حالات الوفاة والإصابة بالكوليرا في النيجر، إذ أعلنت السلطات الصحية النيجرية عن 75 وفاة في حصيلة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الصحة النيجرية: إن حصيلة الإصابات بلغت 2091 إصابة، فيما بلغت الوفيات 75 وفاة بعد أن كانت 35 وفاة الأسبوع الماضي.

وأشار بيان لإدارة مراقبة الأمراض التابعة للوزارة إلى أن ولاية ماراندي الأكثر تضررا من المرض حيث سجلت 1129 إصابة و24 وفاة منذ بداية انتشار المرض في 9 أغسطس.

وقالت السلطات النيجرية : "إن الموجة الجديدة التي تشهدها البلاد من الكوليرا على علاقة بما تشهده نيجيريا منذ فترة حيث بدأ الانتشار في الولايات الحدودية مع نيجيريا".