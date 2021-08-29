شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: التراب اليمني مستهدف من ميليشيا لا عهد لها ولا ميثاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب اليمن، باستخدام صاروخ باليستي "إيراني الصنع" والذي أدى إلى مقتل عدد من الضباط والصف والجنود وإصابة آخرين، تأكيد على استهداف الميليشيا جميع اليمنيين دون تفريق.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد مضي ميليشيا الحوثي في نهج التصعيد العسكري في مختلف الجبهات، وتقويض الجهود الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار وذلك بإيعاز وسلاح إيراني.

وأشار الإرياني إلى أن الهجوم يثبت أن كامل التراب اليمني مستهدف من قبل ميليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا أخلاق.

وطالب اليمنيين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية بتوحيد صفوفهم ومواقفهم وحشد طاقاتهم للتصدي للمشروع الإيراني، وحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وأضاف: "على اليمنيين إدراك أن الجميع سيدفع الثمن باهضاً اذا ما استمرت خلافاتهم وتبايناتهم، فيما الميليشيا الحوثية تتربص بهم دون تفريق".