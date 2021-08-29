شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : «بايدن»: إعصار «إيدا» سيكون مدمرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعصار "إيدا" سيكون مدمرا وعلى سكان لويزيانا الحذر.

وأضاف "بايدن": عدد كبير من خطوط إمداد الطاقة الكهربائية سينقطع بسبب الإعصار"، مشيرًا إلى فرق الإغاثة والاستجابة ستعمل على مساعدة المواطنين. وأوضح أن عودة التيار الكهربائي ستستغرق أسابيع في بعض المناطق بسبب الإعصار.

وقال في تغريدة عبر "التويتر" : "لأهالي الساحل : الرجاء اتباع تعليمات المسؤولين خلال هذا الوقت الخطير. بمجرد أن يمر الإعصار -إيدا- ، سنضع القوة الكاملة لهذا البلد وراء عملية الإنقاذ والتعافي".