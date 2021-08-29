انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة ثمانية أشخاص بحادث سير غربي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن مصرع وإصابة ثمانية أشخاص بحادث سير غربي بغداد.