انت الان تتابع خبر مصرع وإصابة ثمانية أشخاص بحادث سير غربي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن مصرع وإصابة ثمانية أشخاص بحادث سير غربي بغداد.
وقالت المديرية في بيان، إن "حادثا مروريا مؤسفا اودى بحياة خمسة اشخاص (رحمهم الله) واصابة ثلاثة اشخاص (نتمنى لهم الشفاء العاجل)".
وأضافت أن "الحادث حصل قرب جسر ابي منصير (من بغداد بأتجاه الانبار) بين مركبتين الاولى نوع جارجر والمركبة الثانية نوع كيا حمل بسبب الاستدارة الخاطئة لصاحب المركبة الحمل والسرعة الشديدة لسائق المركبة الجارجر مما ادى الى وقوع الحادث".