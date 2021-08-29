الجيش اليمني: السلام لن يتحقق إلا بإخضاع الحوثي عسكريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، الأحد، أن استهداف مليشيات الحوثي لقاعدة "العند" الجوية بلحج يقدم دليلا إضافيا على نهج المليشيات الإرهابي.

وقال "بن عزيز"، رئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة، خلال تفقده قوات الجيش في المنطقة العسكرية السابعة، أن الجريمة الحوثية تعبر عن حقد المليشيات وكراهيتها للشعب اليمني، ورغبتها الجامحة في اجتثاثه، لكي تنفرد بالحكم والثروة.



وأضاف أن مليشيات الحوثي الإرهابية، دأبت على تنفيذ مثل هذه الجرائم كلما شعرت بالعجز والفشل في تحقيق أهدافها التوسّعية.

وأوضح أن مثل هذه الجرائم تثبت لليمنيين والعالم أن المليشيات الحوثية الإيرانية الإرهابية لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار ولا يمكنها التعايش مع اليمنيين بأي حال من الأحوال.



وأكد أن "السلام في اليمن لن يتحقق إلا بإخضاع هذه العصابة الإرهابية بالقوّة العسكرية وبتوحّد اليمنيين خلف القيادة السياسية الشرعية"، حتى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والسلام في عموم الوطن.





وكانت مليشيا الحوثي استهدفت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوب البلاد، صباح اليوم الأحد، بثلاثة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة مفخخة، ما أسفر عن سقوط 40 قتيلا و60 جريحا بعضهم جروحهم خطيرة.



من جانبه أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أن العملية الحوثية الغادرة تشير إلى الخطر الوجودي لهذه المليشيات ومشروعها الذي يستهدف اليمن من أقصاه الى أقصاه داعيا الى توحيد الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.



وأكد معين عبد الملك أن جميع اليمنيين أمام منعطف تاريخي في مواجهة هذا الخطر وتجاوز كل الخلافات والتباينات والتسريع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما من شأنه توحيد الصف الوطني لاستكمال المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.





