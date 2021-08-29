طالبان تسيطر على أسلحة أمريكية دقيقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من أن الولايات المتحدة تركت وراءها العديد من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه القول «إن بعض الأسلحة عالية الدقة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان تشمل أنظمة دفاع جوي محمولة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وردا على سؤال حول عمليات الإجلاء من أفغانستان، قال شويجو»نأمل أن تمر على ما يرام، نحن نعتزم إنجاز المهمة».

وكانت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أفادت قبل أسبوع بأن مسلحي طالبان سيطروا على كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والمعدات.