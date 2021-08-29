توجه لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر شير محمد عباس ستانيكزاي، العضو البارز في المكتب السياسي لحركة طالبان، أن مشاورات تجرى بين قيادة الحركة ومختلف الأعراق والأحزاب السياسية بشأن تشكيل حكومة شاملة. ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس عن ستانيكزاي قوله في خطاب موجها للأمة، عبر محطات الإذاعة والتلفزيون الوطنية أنه سيتم ضم جميع الأشخاص من مختلف مناحي الحياة في الحكومة المقبلة.



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