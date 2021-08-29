فرنسا تطالب بمنطقة آمنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تتطلع للعمل مع بريطانيا لإقامة منطقة أمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في كابول ليتسنى مواصلة إجلاء المواطنين والموظفين المحليين بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ماكرون في تصريحات لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» نشرتها أمس إنه من المقرر عرض مشروع قرار مشترك بهذا المعنى على مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الطارئ غدا الاثنين لبحث الوضع في أفغانستان.

ومن المقرر أن تكمل القوات الأمريكية الانسحاب من البلاد بحلول غد.