فرنسا تطالب بمنطقة آمنة

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وقال ماكرون في تصريحات لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» نشرتها أمس إنه من المقرر عرض مشروع قرار مشترك بهذا المعنى على مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الطارئ غدا الاثنين لبحث الوضع في أفغانستان.
ومن المقرر أن تكمل القوات الأمريكية الانسحاب من البلاد بحلول غد.
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