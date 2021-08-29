2000 صحفي ينتظرون الفرار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين أنه تلقى طلبات إجلاء من أكثر من ألفي صحفي أفغاني، طبقا لما ذكرته وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء أمس.

وقال الاتحاد، وهو أكبر منظمة عالمية للصحفيين، أنه لجأ إلى حركة طالبان لترتيب مرور آمن للصحفيين الأفغان من مطار كابول.

وأكد نائب الأمين العام للاتحاد، جيريمي دير، لصحيفة باكستانية أنهم تلقوا بالفعل طلبات من عاملين بوسائل الإعلام الأفغانية عبر منظمات تابعة للاتحاد.

وفي حديثة لصحيفة «ذا نيوز»، قال جيريمي إن الاتحاد لجأ إلى دول أوروبية مختلفة، بما فيها إسبانيا ومقدونيا الشمالية وفرنسا والمكسيك وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، لإصدار تأشيرات والمساعدة في إجلاء الصحفيين الأفغان».