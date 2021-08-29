محافظة القاهرة توافق على طلب محمد تيسير مطر برصف شوارع دار السلام

القاهرة - سامية سيد - تلقى النائب البرلمانى محمد تيسير مطر، مذكرة من محافظة القاهرة، تفيد الموافقة على الطلب الذى قام "مطر" بتقديمه مسبقا لرصف شوارع (الفيوم - 9 بمنطقة حدائق المعادى - جسر اللألاى - الجسر البرانى - أسيا) بدار السلام، والموافقة على ضم تلك الشوارع إلى خطة الرصف الخاصة بالعام المالى الحالى، على أن يقوم حى دار السلام بتنفيذ أعمال الرصف المطلوبة.

وكان النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نجح من قبل فى الحصول على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام بمحافظة القاهرة بعدما كان المركز يعمل تحت إشهارات مؤقتة.

وقال النائب محمد تيسير مطر فى بيان: "الحمد لله وبفضل الله، قدرنا أخيرا نحصل على إشهار دائم لمركز شباب دار السلام، بعد ما كان المركز سنين طويلة يشتغل بإشهارات مؤقتة، وبعد عدد من الطلبات المقدمة للجهات التنفيذية خرج حلم شبابنا إلى الواقع".

ووجه "مطر" الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ولمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، مضيفًا: "كل دول وغيرهم استجابوا للطلبات المقدمة، واستجابوا لنداء شباب دار السلام، اللى يستحقوا يكون عندهم مركز شباب محترم، يمارسوا فيه أنشطة رياضية واجتماعية".

ووجه "مطر" رسالة إلى الأهالى وشباب دار السلام قائلا: "لكن فى نفس الوقت لازم أوضح أن إشهار المركز مش هو نهاية طموحنا، لأن عندنا خطة لتطوير المركز وتأهيله بالشكل المناسب، عشان دار السلام يكون فيه مكان رياضى واجتماعى يجذب الأطفال والشباب والعائلات، ويخرج أبطال رياضيين ومواهب فى المجالات المختلفة، ودى أقل حاجة احنا نستحقها أن شاء الله".