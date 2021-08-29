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محمد عبد العزيز نائب التنسيقية يواصل جولاته الميدانية بدائرته.. صور

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القاهرة - سامية سيد - واصل النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية بالدائرة للاستماع لمطالب المواطنين.

والتقى النائب محمد عبد العزيز بأهالى شبرا الخيمة، وعدد من أهالى منطى، واستمع لمطالب أهل منطى المتعلقة بتطوير خدمات المنطقة، ووعد بالعمل على المتابعة المستمرة لتنفيذ ما يتعلق بمنطى فى خطة التنمية ووصول كافة الخدمات للمنطقة والعمل على تحقيق كافة مطالب أهالى المنطقة.

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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