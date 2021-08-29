شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط عمرو عزت نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة فى مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، يأتى ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب عمرو عزت وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة حضور 17 جلسة باللجان النوعية

- استخدام 8 أدوات رقابية

- القاء 3 كلمات دخل الجلسة

- تقديم 11 طلبا خدميا وتمت الموافقة عليهم



