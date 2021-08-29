بالفيديو.. ملثمون يختطفون طفلاً من والدته بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تكثف أجهزة مديرية أمن الغربية جهودها لضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل من والدته أمام أحد المحلات، على الطريق الدائري بمدينة المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغ من والدة الطفل زياد أحمد البحيري، تتهم شخصين بخطف ابنها أمام أحد المحلات أثناء تواجدهم على الطريق الدائري بالمحلة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، حيث تبين أن ملثمين اختطفا الطفل من محل لبيع الزيوت على الطريق الدائري المحلة المنصورة، وقاداه إكراهًا داخل سيارة ملاكي يستقلانها وفرا هاربين.

وقد وثقت الجريمة كاميرات مراقبة جرى تفريغها، لتحديد رقم السيارة المشتبه بها، بينما تُجري جهات الأمن عمليات استجواب لشهود العيان وتعمل تحرياتها، فيما أخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وقد كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات وتحرير الطفل.