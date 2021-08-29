​​أخبار التعليم والتنسيق| مؤشرات القبول بالجامعات الخاصة ومليوني تظلم في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الأحد، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- تنسيق الجامعات 2021| مصدر يكشف مؤشرات القبول في الكليات الخاصة

- غدًا.. اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة لإقرار الحدود الدنيا للقبول بالكليات

- نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021| أربع كليات فقط كاملة العدد لأول مرة من 26 سنة

- ما أعلى 10 كليات بتنسيق 2021 للشعبة الأدبية؟ تعرف عليها

- 92.68 % لطب القاهرة.. تنسيق المرحلة الأولى 2021 شعبة علمي علوم (جميع الكليات)

- تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وزير التعليم العالي يعلن قائمة الكليات الشاغرة (3 شعب)

- تقرير يومي.. توجيه مهم من محافظ القاهرة بشأن العام الدراسي الجديد

- 15% ارتفاعًا في أسعار الأدوات المدرسية هذا العام بسبب تكاليف الشحن

- 6 شروط.. نقابة أطباء الأسنان توجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية

- توجيه جديد من السيسي بشأن الوجبات المدرسية

- محافظة تمنع العاملين في الإدارات والمدارس من الحضور والانصراف قبل أخذ لقاح كورونا

- حقيقة "طاهر النصاب".. وزير التعليم: صورة تغيير مجموع الثانوية مزوّرة لسببين

- تعرف على رابط إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية

- تظلمات الثانوية العامة| التعليم تكشف إجمالي أعداد المتقدمين بطلبات لفحص النتيجة