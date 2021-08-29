الإمارات تسمح للمطعّمين من كافة الدول بالحصول على تأشيراتٍ سياحيّة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الإمارات أنها ستستأنف بدءا من الإثنين إستقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول وذلك قبيل إستضافة معرض "أكسبو 2020" العالمي في دبي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن القرار يأتي "تماشيا مع إستراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الإقتصادي".

وحسب الوكالة، فإنّ القرار يشمل "الدول التي تم منع القدوم منها مسبقا مع إلزامية الفحص المخبري السريع في المطار".

وتستعد دبي لإستضافة معرض "أكسبو العالمي" إبتداء من أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر. وتراهن الإمارة على المعرض الذي تأجيل إفتتاحه لسنة بسبب الفيروس لإستقطاب ملايين الزوار.

وأظهرت إحصائيات رسمية الشهر الماضي أن إمارة دبي إستقبلت في الأشهر الأولى من العام الحالي نحو مليوني سائح رغم جائحة كورونا التي عرقلت حركة السياحة في المنطقة والعالم.

وإستقبلت دبي منذ أن أعادت فتح أبوابها للسياح في جويلية 2020 ولغاية ديسمبر أكثر من 1,7 مليون زائر دولي.

وبين جانفي 2021 وماي الماضي، إستقبلت دبي مليونين و60 ألف سائح بمعدل إشغال فندقي بلغ 62 بالمائة خلال تلك الفترة.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضدّ كوفيد في ديسمبر بعدما رخّصت للقاحي "سينوفارم" الصيني و"فايزر- بايونتيك" الأميركي-الألماني.

ورخّصت الإمارات للقاح ثالث "أسترازينيكا" البريطاني السويدي ثم لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 715 ألف إصابة بكوفيد-19، منها 2036 حالة وفاة.

أ ف ب