إيدا يشتد مع اقترابه من لويزيانا

اشتد الإعصار إيدا بشكل خطير، ترافقه رياح عاتية وصلت سُرعتها إلى 209 كلم في الساعة مع اقترابه من لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، بعد 16 عاماً تماما من الإعصار كاترينا الذي تسبب بدمار كبير.

تحصّنت المحلات التجارية خلف ألواح خشبية وأكياس رمل، واتّبع سكان نيو أورليانز أكبر مدينة في الولاية، تعليمات السلطات عبر إخلاء منازلهم أو الاحتماء في داخلها، فيما يثير الإعصار إيدا الخشية من أضرار كارثية.

وكتب المركز الأمريكي للأعاصير على موقعه على الإنترنت أن «الإعصار إيدا يواصل اشتداده (...) بات الآن إعصاراً خطيراً من الفئة الرابعة» .