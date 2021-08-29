إغلاق المعابر الحدودية للبنان

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الراعي قوله، إن المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية أخيرا على مستودعات المحروقات ومخازن الأدوية ومخابئ الأغذية، تكشف أن الفساد ليس محصورا في الطبقة السياسية، بل هو منتشر بكل أسف في المجتمع اللبناني.
وطالب الأجهزة الأمنية بتوسيع مداهماتها لتشمل جميع المحتكرين وحاجبي الحاجات الحياتية والصحية عن الناس، داعيا القضاء إلى ملاحقة المحتكرين
والمهربين بعيدا عن الضغوط السياسية والطائفية والمذهبية.
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