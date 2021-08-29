قوات التحالف: الجميع ملتزمون بضمان مواصلة السفر بحرية إلى وجهات خارج أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2021 11:05 مساءً

أكد بيان صادر عن حكومات الدول المشاركة في قوات التحالف في أفغانستان، أن الجميع “ملتزمون بضمان مواصلة السفر بحرية إلى وجهات خارج أفغانستان”، أكان لمواطني هذه الدول أو ممن عملوا معهم.

وأكدت قوات التحالف أنها تلقت تطمينات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب أو أي مواطن أفغاني حاصل على إذن سفر سيسمح لهم بالسفر بحرية ومغادرة البلاد.

كما أشارت حكومات هذه القوات بأنه سيتم مواصلة إصدار وثائق السفر لمواطنين أفغان محددين، فيما تلتزم طالبان بحسب تصريحاتها العلنية بأنها لن تمنع أحد من السفر.

ودخلت عمليات إجلاء الأجانب والأفغان الهاربين من نظام طالبان الأحد، مرحلتها الأخيرة في مطار كابل، قبل يومين من الانسحاب الأميركي الكامل المرتقب وسط خشية من وقوع هجوم جديد.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد لشبكة “إيه بي سي” أنه لا يزال هناك “300 أميركي أو أقل” ينبغي إجلاؤهم من أفغانستان.

وقال “نعمل بشكل نشط خلال هذه الساعات والأيام لإخراج هؤلاء الأشخاص”.