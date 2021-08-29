البرلمان العربي يحذر من تصاعد وتيرة هجمات الحوثي الإرهابية في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 56 دقيقة

أعلن البرلمان العربي، عن إدانته الشديدة للهجوم الذي شنه الحوثيون صباح اليوم الأحد على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وحذر البرلمان العربي في بيان له، من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية في الأراضي اليمنية، مشددا على ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ قرارات دولية من شأنها ردع هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما حمل البرلمان العربي هذه الجماعة الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وعرقلة كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية.

هذا وارتفع عدد القتلى في الهجوم الحوثي الذي استهدف صباح اليوم الأحد قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية إلى 40، بحسب ما أكدت مصادر طبية وعسكرية.

وأوضح محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة لوكالة فرانس برس أن الهجوم نفذ بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف أكبر قواعد البلاد العسكرية جنوب اليمن.

كما أضاف أن عدد القتلى بلغ أكثر من 40 و60 جريحا على الأقل، وتابع مرجحا ارتفاع عدد القتلى، لاسيما وأن عمال الإنقاذ ما زالوا يمشطون المكان.