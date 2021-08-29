وصول جثامين الجنود الأمريكيين إلى بلادهم.. وبايدن في طليعة المستقبلين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

وصلت اليوم الأحد جثامين العسكريين الأميركيين الـ13 اللذين قضوا في هجوم مطار كابل، الخميس الماضي، إلى الولايات المتحدة.

وكان في مقدمة المستقبلين، الرئيس الأميركي، جو بايدن، ترافقه السيدة الأولى، جيل بايدن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن.

وكان بايدن حذر السبت من هجوم “محتمل جدا” بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه تنظيم داعش وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم الجنود الاميركيون الثلاثة عشر.

وردا على الهجوم، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة من دون طيار في أفغانستان اسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم المتطرف واصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون “الأخيرة”.

أكدت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الأحد، إن القوات التابعة لها شنت غارة في العاصمة الأفغانية كابل أدت إلى القضاء على “تهديد وشيك” لتنظيم داعش.

وأشار البيان أيضا إلى وقوع انفجارات ثانوية نتيجة وجود الكمية الكبيرة من المتفجرات داخل السيارة.